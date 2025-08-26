İSTANBUL 28°C / 20°C
Uçak İstanbul'a iniyor! Ve Sadio Mane “Tamam” dedi

Al Nassr'da geleceği belirsizliğini koruyan Sadio Mane için Avrupa'dan ve Süper Lig'den ilgi sürüyor. Senegalli oyuncu da kararını vermek üzere. İşte Sadio Mane haberinin detayları...

Emre Sarı26 Ağustos 2025 Salı 20:10 - Güncelleme:
Liverpool ve Bayern Münih kariyerleri sonrası Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane için yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arabistan'dan ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcu için Avrupa'dan birçok talip var. Yıldız oyuncu için Süper Lig'den de ilgi var. Oyuncu ve takımı yakın zamanda kararını verecek. Sadio Mane şampiyonluk yarışında olacak bir takımda oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ SADIO MANE İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sadio Mane için de nabız yoklayacak. Siyah-beyazlı ekip sol kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk başında ise Sadio Mane yer alıyor. Senegalli oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Beşiktaş ile Al Nassr yakın zamanda görüşecek. Transferin yakın zamanda sonlanması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncuya ayrıca Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sadio Mane, geçen sezon Al-Nassr formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 4033 dakika sahada kalan Senegalli yıldız oyuncu, 18 gol ve 14 asistle skora etki etti.

