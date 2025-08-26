Liverpool ve Bayern Münih kariyerleri sonrası Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane için yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arabistan'dan ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcu için Avrupa'dan birçok talip var. Yıldız oyuncu için Süper Lig'den de ilgi var. Oyuncu ve takımı yakın zamanda kararını verecek. Sadio Mane şampiyonluk yarışında olacak bir takımda oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ SADIO MANE İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sadio Mane için de nabız yoklayacak. Siyah-beyazlı ekip sol kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk başında ise Sadio Mane yer alıyor. Senegalli oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Beşiktaş ile Al Nassr yakın zamanda görüşecek. Transferin yakın zamanda sonlanması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncuya ayrıca Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sadio Mane, geçen sezon Al-Nassr formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 4033 dakika sahada kalan Senegalli yıldız oyuncu, 18 gol ve 14 asistle skora etki etti.