Sala'nın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme

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Uçak kazasında ölen Emiliano Sala'nın kanında yüksek oranda karbonmonoksit bulundu

21 Ocak'ta uçak kazasında ölen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın, ölmeden önce yüksek seviyede karbonmonoksit gazına maruz kaldığı açıklandı.

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İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nin (AAIB) toksikoloji raporunda, Sala'nın kanında "inme, bilinç kaybı ya da kalp krizine neden olabilecek denli yüksek karbon monoksit tespit edildiği" belirtildi.
 
Raporda İngiliz pilot David Ibbotson'ın cesedine hâlâ ulaşılamadığı belirtilerek onun da karbon monokside maruz kalmış olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
 
AAIB'nin hava kazaları departmanı yöneticisi olan Geraint Herbert, Ibbotson ve Sala'nın zehirli gaza, kazadan önce maruz kaldığına inanıldığını da söyledi.
 
Herbert, karbonmonoksidin nasıl kabine girdiğinin araştırıldığını da ekledi.

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