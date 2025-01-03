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Spor

Uçak sonunda iniyor! Yılın transferi Neymar: Resmen duyurdular

Neymar, nihayet herkesin beklediği anlaşmaya imzayı atıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'deki sözleşmesi sezon sonu biten ve takımdan ayrılma kararı alan Brezilyalı yıldızın adı Süper Lig devleriyle de anılıyordu. Öte yandan Neymar'ın, ara transfer döneminde transfer olacağı takım da netleşirken, hazırlıklar başladı. İşte detaylar…

Emrullah Sarıyılmaz3 Ocak 2025 Cuma 07:37 - Güncelleme:
Uçak sonunda iniyor! Yılın transferi Neymar: Resmen duyurdular
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Neymar, yılın transferine sonunda imzayı atıyor. Herkesin merakla beklediği soru cevap bulurken Brezilyalı yıldızın da formasını terleteceği takım belli oldu. Al Hilal, Neymar ile olan sözleşmesini uzatmayı düşünmezken başta İstanbul devleri olmak üzere birçok takımın adı Brezilyalı yıldız ile anılmıştı.

Sürpriz bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanan Neymar'ın yeni durağını da Brezilya basını duyurdu.

NEYMAR "GELİYORUM" DEDİ

Buna göre Neymar, geri dönüyor. Futbol hayatına Brezilya ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Neymar'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Santos da şimdiden hazırlıklara başladı.

Neymar'ın Santos'a 3 yıllık imza atması beklenirken, yılın transferi de böylece gerçekleşmiş olacak.

Sakatlıklar yüzünden bu sezon Al Hilal formasıyla sadece 2 maça çıkabilen Neymar, 42 dakika sahada kalabildi.

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