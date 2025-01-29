Paul Pogba, dümeni Süper Lig'e kırdı. Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız yıldız, takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Bu nedenle birçok takım oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalarken, İstanbul devi transferi bitirme noktasına geldi.

Böylece Paul Pogba, yılın anlaşmasına imza atmak için İstanbul'a geliyor...

PAUL POGBA 2 YILLIĞINA TAMAM

Süper Lig devi Beşiktaş'ın, Paul Pogba'yı takıma kazandırmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Oyuncuyla son pürüzlerin giderilmesi beklenirken, siyah beyazlılar orta sahayı Paul Pogba ile güçlendirmek istiyor.

Fransız futbolcuyu 2 yıllığına renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş'ın, Paul Pogba'nın vereceği son karar için beklemeye geçtiği kaydedildi.

Aldığı doping cezası nedeniyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Paul Pogba, yeniden eski formunu yakalamak istiyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Paul Pogba, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Manchester United'da geçiren Paul Pogba, 2022 yılında Juventus'a transfer olmuş, geçtiğimiz yılın Aralık ayında da bu takımdan ayrılmıştı.