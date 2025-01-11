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Spor

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da yapılacak

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da yapılacak.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da yapılacak
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UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında yer alan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek.

Konya Olimpik Veledromu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 5 kıtadan 40'tan fazla ülke ve 400'e yakın sporcu katılacak.

Organizasyonun hazırlıkları kapsamında Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Karatay Gençlik Merkezi'ndeki toplantıda yer aldı.

  • Konya
  • UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası
  • Türkiye Bisiklet Federasyonu

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