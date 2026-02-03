İSTANBUL 7°C / 2°C
Spor

Udinese, 2022'den sonra Roma'yı ilk kez yendi

Roma, Serie A'nın 23. haftasında deplasmanda Udinese'ye Ekkelenkamp'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 2022'den bu yana Roma'ya karşı ilk galibiyetini alırken, Zeki Çelik 78 dakika sahada kaldı, Nicolo Zaniolo ise sakatlık sonrası ilk maçına çıktı.

3 Şubat 2026 Salı 01:37
Udinese, 2022'den sonra Roma'yı ilk kez yendi
İtalya Serie A 23. hafta maçında Roma, deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Udinese 2022'den beri Roma'ya karşı ilk kez galip geldi.

Bluenergy Stadium'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Jurgen Ekkelenkamp kaydetti.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik 78 dakika sahada kaldı. Udinese'de ise Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo sakatlığının ardından ilk maçına çıktı ve 90+2'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Roma 43 puanda kalırken, Udinese 32 puana yükseldi.

Ligin sonraki maçında Roma, Cagliari'yi ağırlayacak. Udinese ise Lecce'ye konuk olacak.

