Udinese, 2022'den sonra Roma'yı ilk kez yendi

İtalya Serie A 23. hafta maçında Roma, deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Udinese 2022'den beri Roma'ya karşı ilk kez galip geldi.

Bluenergy Stadium'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Jurgen Ekkelenkamp kaydetti.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik 78 dakika sahada kaldı. Udinese'de ise Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo sakatlığının ardından ilk maçına çıktı ve 90+2'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Roma 43 puanda kalırken, Udinese 32 puana yükseldi.

Ligin sonraki maçında Roma, Cagliari'yi ağırlayacak. Udinese ise Lecce'ye konuk olacak.