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Spor

Udinese evinde Sassuolo ile yenişemedi

Udinese, İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı.

12 Şubat 2023 Pazar 18:02 - Güncelleme:
Udinese evinde Sassuolo ile yenişemedi
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Serie A 22. hafta maçında Sassuolo ile Udinese karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 1. dakikasında Udogie, Udinese'yi 1-0 öne geçirdi. Sassuolo 6. dakikada Matheus Souza ile beraberlik golünü buldu. 28. dakikada Jaka Bijol Udinese'yi tekrar öne geçirdi. Karşılaşmanın son golü ise 45+2. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Patricio Perez'den geldi. İlk yarısı 2-2 sona eren maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Sassuolo forması giyen Mert Müldür sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi. Udinese ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Sassuolo ise ligde iki maç sonra puan kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından Udinese puanını 30'a çıkardı. Sassuolo ise 24 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Udinese, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo ise Napoli'yi konuk edecek.

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