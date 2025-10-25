Udinese haftalar sonra kazandı

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Udinese ile Lecce karşı karşıya geldi.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Udinese, 3-2'lik skorla kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 16'da Jesper Karlström, dakika 37'de Keinan Davis ve 89. dakikada Adam Buksa attı. Lecce'nin gollerini ise dakika 59'da Medon Berisha ile 90+6'da Konan Jocelyn kaydetti.

Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, mücadeleye ilk 11'de başladı. 60. dakikada yerini Youssouf Bayo'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Udinese, puanını 12'ye yükseltti. Lecce, 6 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Udinese, Juventus deplasmanına gidecek. Lecce, Napoli'yi ağırlayacak.