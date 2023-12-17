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Spor

Udinese ile Sassuolo yenişemedi!

İtalya Serie A 16. haftasında Udinese ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Udinese, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

17 Aralık 2023 Pazar 19:28 - Güncelleme:
Udinese ile Sassuolo yenişemedi!
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İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Udinese sahasında konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı.

Udinese'nin gollerini 36. dakikada Lorenzo Lucca, 55. dakikada Roberto Pereyra kaydetti. Sassuolo'nun gollerini ise Domenico Berardi 75 ve 88. dakikada attı.

Udinese'de Martin Payero 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Udinese bu beraberlikle puanını 13'e çıkartırken, Sassuolo'da 16 puana çıktı.

Udinese bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Torino'ya konuk olurken, Sassuolo sahasında Genoa'yı konuk edecek.

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