Spor

Udinese, son anda 1 puanı kurtardı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kalırken puanlar paylaşıldı. Karşılaşmada Udinese'nin golünü son dakikalarda Keinan Davis kaydetti.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 22:07
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese, Lazio'yu konuk etti.

Stadio Friuli'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Lazio'nun golünü 80. dakikada Matias Vecino kaydederken Udinese'nin golünü 90+6'da Keinan Davis kaydetti.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, Udinese adına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lazio'nun ligdeki puanı 24 olurken Udinese'nin puanı ise 22 oldu.

Udinese, Serie A'da gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Lazio ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

