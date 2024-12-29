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Spor

Udinese-Torino maçında kazanan çıkmadı

Serie A'nın 18. haftasında karşı karşıya gelen Udinese ve Torino 2-2 berabere kaldı .

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Udinese-Torino maçında kazanan çıkmadı
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İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Udinese, Torino'yu konuk etti. Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 berabere bitti.

Udinese'nin gollerini 41'de Souleymane Toure ile 49'da Lorenzo Lucca kaydetti. Torino'nun gollerini ise 53'te Che Adams ve 64. dakikada Samuele Ricci attı.

Torino'da Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Udinese, bu sonucun ardından puanını 24'e yükseldi. Torino ise puanını 20 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Hellas Verona'ya konuk olacak. Torino, Parma'yı ağırlayacak.

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