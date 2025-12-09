Udinese, Zaniolo için kararını verdi

Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

OPSİYONU KULLANMAK İSTİYORLAR

Udinese'nin, Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmak istediği belirtildi.

İtalyan ekibinin önünde iki yol olduğu kaydedildi. Udinese'nin Zaniolo için iki seçeneği:

-10 milyon euro'ya bonservisini almak

-Galatasaray'a 5 milyon euro ödemek ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.

G.SARAY'A TEKLİF YOLDA

Udinese'nin, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili kısa zaman içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Udinese forması altında dikkat çeken bir performans ortaya koyan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.