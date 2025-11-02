Udinese'de Nicolo Zaniolo fırtınası esmeye devam ediyor.

İtalyan yıldız, son olarak 1-0 kazanılan Atalanta maçında takımına galibiyeti getirdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN SÖZLERİ

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, maçın ardından Zaniolo ile ilgili, "Zaniolo, önemli bir oyuncu ve çok çalışan, bunun kendisi için en iyi haline dönmek için harika bir fırsat olduğunu bilen özel bir adam." dedi.

ZANIOLO'NUN AÇIKLAMALARI

Zaniolo ise Atalanta maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutuyum. Takımın üç puan almasına yardımcı oldum. Bu hafta çok sıkı çalıştık, herkese teşekkür ederim; takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme, personele. Şimdi hedef Roma'ya gidip sesimizi duyurmak! Maçları tek tek ela alıyoruz ve kendimize sınır koymuyoruz! Güçlüyüz, birlikteyiz ve bu yıl iyi işler başarabiliriz." sözlerini sarf etti.

BU SEZONKİ KARNESİ

Udinese'de bu sezon 9 maçta süre bulan Zaniolo, 4 kez ağları havalandırdı. Zaniolo'nun gollerinden 3'ü son 4 maçta geldi.