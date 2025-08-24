İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Udinese'den Nicolo Zaniolo için açıklama
Spor

Udinese'den Nicolo Zaniolo için açıklama

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için Serie A ekibi Udinese'den açıklama geldi.

HABERMERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Udinese'den Nicolo Zaniolo için açıklama
ABONE OL

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan yeni bir teklif geldi.

Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak Galatasaray, bu öneriyi reddetti.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralanmasına yalnızca zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde sıcak bakıyor. Bu şartı karşılamayan Udinese'nin teklifine olumsuz yanıt verildi.

"ZANIOLO RÜYA GİBİ BİR OYUNCU"

Udinese Teknik Müdürü Gianluca Nani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nani, "Zaniolo çok üst düzey oyuncu. Büyük kulüpte ve önemli maaşı var. Onu rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

BARIŞ'IN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Zaniolo'nun geleceği, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu netleştikten sonra daha da şekillenebilir.

ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyeri boyunca sırasıyla; Atalanta, Aston Villa ve Fiorentina'ya kiralandı. Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol ve 3 asist ile oynayan Zaniolo, Aston Villa formasıyla 39 maçta 3 gol attı. İtalyan yıldız Fiorentina formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.