Spor

Udinese'den Zaniolo açıklaması

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Pisa maçı sonrası Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2025 Pazartesi 18:59
Udinese'den Zaniolo açıklaması
Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Pisa maçı sonrası Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Pisa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Zaniolo'nun durumuyla ilgili konuşan Runjaic, "Nicolo Zaniolo, son zamanlarda düzenli oynamadı. Onun harika bir oyuncu olduğunu biliyoruz. En iyi formunu bulması için zaman gerekiyor. Biz de bunun için buradayız." dedi.

Udinese, 26 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

