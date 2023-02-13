İSTANBUL 8°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8433
  • EURO
    20,1252
  • ALTIN
    1124.13
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Udinese'nin formaları deprem mağdurları için satışta
Spor

Udinese'nin formaları deprem mağdurları için satışta

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, depremzedelere destek olmak için Sassuolo ile oynanan maçta giyilen formaları satışa çıkardı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
Udinese'nin formaları deprem mağdurları için satışta
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara ulusal ve uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor.

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Udinese de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dün Sassuolo ile oynanan müsabakada futbolcularının giydiği ve sonrasında imzaladığı formaları açık artırmayla satışa çıkardı. 18 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'e kadar sürecek satışta elde edilen gelirler bir yardım vakfına bağışlanacak.

Udinese, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, tüm taraftarlarının açık artırmaya geniş katılım sağlamalarını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.