Udinese'ye Zaniolo'dan kötü haber

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanan Pisa maçında Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi.

İtalyan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını belirtti. Zaniolo paylaşımında, "Torino maçı öncesinde antrenmanda maalesef dizimde bir rahatsızlık hissettim ve ne pahasına olursa olsun takımıma yardımcı olmak istedim. Şimdi birkaç hafta içinde beni daha da güçlü bir şekilde geri, getirecek çok küçük bir diz ameliyatı olmam gerekiyor. Haydi Udinese" dedi.

Udinese'nin Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, bu sezon İtalyan ekibinde 20 maçta süre alırken 6 gol ve 2 asist kaydetti.