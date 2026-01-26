Uduokhai'ye İtalya'dan talip

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'nın, Beşiktaş'ta forma giyen Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi transfer gündemine aldığı öğrenildi.

Sky İtalya'da yer alan habere göre; Napoli'ye Giovane'yi gönderen Verona, transfer döneminin son günlerine girilirken savunma hattına takviye yapmayı öncelikli hedefi haline getirdi. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai için temaslara başladı.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark olduğu vurgulandı.

ASIL PÜRÜZ OPSİYON

Ancak transferdeki asıl pürüzün, anlaşmaya satın alma opsiyonu ya da satın alma zorunluluğunun eklenip eklenmeyeceği olduğu ifade edildi.

VERONA BİTİRMEK İÇİN ISRARCI

Verona'nın transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği, görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği kaydediliyor.

BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alman savunmacı, Sergen Yalçın'ın planlarında ilk 11'de yer alamadı.

Uduokhai, bu sezon ligde 7 maçta forma giydi.