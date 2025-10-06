İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6921
  • EURO
    48,8636
  • ALTIN
    5302.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA açıkladı! Avrupa futbolunda bir ilk
Spor

UEFA açıkladı! Avrupa futbolunda bir ilk

Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor. La Liga'dan Villarreal ve Barcelona ile Serie A'dan Como ve Milan, kıta dışındaki statlarda karşılaşacak. UEFA, maçların oynanması için yapılan başvuruları kabul etti.

HABER MERKEZİ6 Ekim 2025 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
UEFA açıkladı! Avrupa futbolunda bir ilk
ABONE OL

UEFA, Avrupa futbol tarihinde bir ilke imza atılmasını onayladı. La Liga ekipleri Villarreal ve Barcelona, ligdeki 17. hafta maçını kendi evlerinde değil, ABD'nin Miami kentinde oynayacak.

Benzer şekilde, Serie A takımlarından Como ve Milan da 16. haftadaki karşılaşmalarını Avrupa kıtası dışında, Avustralya'da gerçekleştirecek.

Her dört kulüp ve ilgili federasyonlar, maçların kıta dışındaki yerlerde oynanabilmesi için UEFA'ya resmi talepte bulunmuştu. UEFA, bu başvuruları kabul ederek tarihe geçilmesini sağladı.

Bu onayla birlikte Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşmiş olacak: Ulusal lig maçlarının kıta dışındaki bir ülkede oynanması mümkün hâle geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.