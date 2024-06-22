Milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takım'ın 3-1 kazandığı Gürcistan maçında attığı gol, EURO2024 ilk maçlarının en güzel golü seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada haftanın golü Mert Müldür'ün attığı gol seçilirken, adaylar arasında yer alan Arda Güler'in golü ise Romanyalı futbolcu Stanciu'nun Ukrayna'ya attığı golün arkasında üçüncü sırada yer aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre EURO 2024'te ilk haftanın en iyi 4 golü şu şekilde sıralandı;

1- Mert Müldür (Türkiye - Gürcistan)

2- Nicolae Stanciu (Romanya - Ukrayna)

3- Arda Güler (Türkiye - Gürcistan)

4- Nicolo Barella (İtalya - Arnavutluk