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Spor

UEFA açıkladı! EURO 2024'te haftanın golü Mert Müldür'den

UEFA oylama sonucu seçilen haftanın golünü açıkladı. Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, EURO2024 ilk maçlarının en güzel golü seçildi. İşte detaylar...

22 Haziran 2024 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
UEFA açıkladı! EURO 2024'te haftanın golü Mert Müldür'den
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Milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takım'ın 3-1 kazandığı Gürcistan maçında attığı gol, EURO2024 ilk maçlarının en güzel golü seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada haftanın golü Mert Müldür'ün attığı gol seçilirken, adaylar arasında yer alan Arda Güler'in golü ise Romanyalı futbolcu Stanciu'nun Ukrayna'ya attığı golün arkasında üçüncü sırada yer aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre EURO 2024'te ilk haftanın en iyi 4 golü şu şekilde sıralandı;

1- Mert Müldür (Türkiye - Gürcistan)

2- Nicolae Stanciu (Romanya - Ukrayna)

3- Arda Güler (Türkiye - Gürcistan)

4- Nicolo Barella (İtalya - Arnavutluk

İşte Mert Müldür'ün o golü

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