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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Yarı finalde İngiliz ekibi West ham United, Hollanda ekiibi AZ Alkmaaar'ı ağırlarken, İtalyan ekibi Fiorentina ise İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final heyecanı yarın başlıyor
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Avrupa futbolunun üç numaralı kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, yarı final aşamasının ilk maçları yarın oynanacak. İtalyan temsilcisi Fiorentina, İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak. Diğer karşılaşmada ise İngiliz takımı West Ham United, Hollanda Eredivisie'den AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin AVAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturacak.

İki müsabaka da TSİ 22.00'da başlayacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

İki mücadele sonrasında rakibine üstünlük sağlayan ekipler, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da yapılacak finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

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