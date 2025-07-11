UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda 8 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan): 1-0
Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya): 0-0
Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova): 4-0
Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves (Finlandiya): 6-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç): 0-1
Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan): 1-0
Müsabakaların rövanşı, 17 Temmuz'da yapılacak.