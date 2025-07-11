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Spor

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda 8 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu oynanan 8 maçla tamamlandı. İşte karşılaşmalarda alınan sonuçlar...

AA11 Temmuz 2025 Cuma 00:09 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda 8 maç oynandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya): 2-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan): 1-0

Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya): 0-0

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova): 4-0

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves (Finlandiya): 6-0

Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç): 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan): 1-0

Müsabakaların rövanşı, 17 Temmuz'da yapılacak.

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