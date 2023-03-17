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Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler...

17 Mart 2023 Cuma 15:16 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında kura çekimi gerçekleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.

İşte eşleşmeler;

Manchester United-Sevilla

Juventus-Sporting Lizbon

Bayern Leverkusen-Union SG

Feyenoord-Roma

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