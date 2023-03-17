UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında kura çekimi gerçekleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.
İşte eşleşmeler;
Manchester United-Sevilla
Juventus-Sporting Lizbon
Bayern Leverkusen-Union SG
Feyenoord-Roma