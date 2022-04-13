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Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

IHA13 Nisan 2022 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:52
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak. Son 16 Turu'nda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Almanya'da berabere kaldığı Frankfurt'u Nou Camp'ta ağırlayacak. Bir başka Alman takımı RB Leipzig, mücadelenin ilk ayağında sahadan beraberlikle ayrıldığı Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacakken, Lyon ise İngiliz ekibi West Ham'ı konuk edecek. Bu 3 karşılaşma da 1-1 sona ermişti. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Rangers, sahasında tur arayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şöyle:

19.45 Atalanta - RB Leipzig (1-1)

22.00 Lyon - West Ham (1-1)

22.00 Rangers - Sporting Braga (0-1)

22.00 Barcelona - E.Frankfurt (1-1)

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