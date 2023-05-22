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Spor

UEFA Avrupa Ligi finalinde Anthony Taylor düdük çalacak

Budapeşte'de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor görev yapacak.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi finalinde Anthony Taylor düdük çalacak
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Sevilla ve Roma arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Taylor'ın yardımcıları, Gary Baswick ve Adam Nunn olacak. Stuart Attwell'in video yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Michael Oliver üstlenecek.

İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları arasındaki müsabaka, 31 Mayıs Çarşamba günü Puskas Arena'da oynanacak.

Anthony Taylor, 2020 yılında yine aynı statta Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan UEFA Süper Kupası finalini de yönetmişti.

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