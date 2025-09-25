İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4754
  • EURO
    48,9907
  • ALTIN
    4990.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Avrupa Ligi heyecanı 9 maçla başladı
Spor

UEFA Avrupa Ligi heyecanı 9 maçla başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı çarşamba senasında oynanan 9 karşılaşmayla başladı. İşte oynanan mücadelelerde alınan sonuçlar...

AA25 Eylül 2025 Perşembe 00:56 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 9 maçla başladı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi oynanan 9 maçla başladı.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Roma, deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti. Roma'da top koşturan milli oyuncu Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1

Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2

Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1

Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1

Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2

Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.