2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:05 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:12

UEFA Avrupa Ligi Play Off turundaki Fenerbahçe ve St. Johnstone'u elemesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. UEFA tarafından yapılan kural değişikliği sonrasında aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Galatasaray'ın İskoç ekibini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan dahil olacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 14.00'te başladı. Eşleşmeler şöyle:

Randers FC - Galatasaray / St Johnstone galibi

Rapid Wien / Anorthosis Famagusta galibi - Zorya Luhansk