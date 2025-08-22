UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 12 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 12 maç yapıldı.
Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 yenildi.
Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0
Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0
Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2
Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1
Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5
Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2
Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4