İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0192
  • EURO
    47,7239
  • ALTIN
    4403.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 12 maç oynandı
Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 12 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı. İşte gecede alınan sonuçlar...

AA22 Ağustos 2025 Cuma 00:17 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 12 maç oynandı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 12 maç yapıldı.

Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0

Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5

Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2

Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.