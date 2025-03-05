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Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rangers konuk edecek.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın!
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Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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