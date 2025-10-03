İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6899
  • EURO
    48,9379
  • ALTIN
    5168.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta tamamlandı
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Maçlarda alınan sonuçlar haberde...

AA3 Ekim 2025 Cuma 00:47 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta tamamlandı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1

Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3

Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.