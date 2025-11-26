İSTANBUL 20°C / 12°C
26 Kasım 2025 Çarşamba
  • UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta perdesi yarın açılacak.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı! İşte maç programı


UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 5. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)

20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)

20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)

23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)

23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)

23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)

