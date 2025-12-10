İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 6. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)

23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe

