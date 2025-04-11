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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağı tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. İşte maçlarda alınan sonuçlar...

AA11 Nisan 2025 Cuma 01:27 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağı tamamlandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma sona erdi.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 13. dakikasında Robin Pröpper'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, 68 dakika görev yaptı. Konuk ekipte Alex Berenguer, 82. dakikada penaltı kaçırdı.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un 90+1. dakikada oyuna girdiği Eintracht Frankfurt, Tottenham'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın yedek beklediği Manchester United ise Olimpik Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik eşitliğe razı oldu.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya): 2-0

Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1

Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere): 2-2

Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

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