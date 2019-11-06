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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonunda Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, dördüncü hafta maçlarını yarın deplasmanda oynayacak.

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, dördüncü maçlarını deplasmanda oynayacak.

K Grubu'nda ilk 3 maçını kaybeden Beşiktaş, 7 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Braga şehrindeki maçı kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını yitirecek. Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.

Avrupa'da 220. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 118. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Krasnodar'a konuk olacak

Trabzonspor, C Grubu'nun dördüncü haftasında Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak.

Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1'den yayınlanacak.

Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Avrupa kupalarındaki 133. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Avusturya deplasmanında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'le rakip sahada karşı karşıya gelecek.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 2'den yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Avusturya temsilcisi ise ilk üç maçında topladığı 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Avrupa kupalarındaki 24. sınavını verecek İstanbul temsilcisi, daha önce 23 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. 

Maç programı

Ligde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

18.50 Vitoria (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Yarın:

18.50 Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.55 Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya)

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.55 Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç)

20.55 Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor (Türkiye)

20.55 LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda)

20.55 Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa)

20.55 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika)

23.00 Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya)

23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Braga (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan)

(AA)

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