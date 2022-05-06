İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2022 Cuma / 5 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8711
  • EURO
    15,6984
  • ALTIN
    897.139
  • BIST100
    2466.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Eintracht Frankfurt - Rangers
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Eintracht Frankfurt - Rangers

UEFA Avrupa Ligi'nde finale West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i geçen Ranfers yükseldi.

DHA6 Mayıs 2022 Cuma 00:20 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i saf dışı bırakan Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

İlk maçta deplasmanda İngiltere temsilcisi West Ham United'ı 2-1 mağlup eden Almanya takımı Eintracht Frankfurt, ikinci maçta da kendi sahasında rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

İlk maçta Almanya ekibi RB Leipzig'e deplasmanda 1-0 mağlup olan İskoçya temsilcisi Rangers ise rakibini rövanş maçında kendi sahasında 3-1'lik skorla yenerek adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.

Eintracht Frankfurt ile Rangers'ı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.