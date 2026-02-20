İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı. İşte Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda alınan sonuçlar...

20 Şubat 2026 Cuma 01:14
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda, 4 maç yapıldı.

Alman ekibi Stuttgart, deplasmanda İskoç temsilcisi Celtic'i Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise sahasında Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya): 1-4

Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan): 2-1

