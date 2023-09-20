İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0419
  • EURO
    28,9339
  • ALTIN
    1678.07
  • BIST100
    7854.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, yarın başlayacak. Gruplarını lider bitiren takımlar son 16'ya yükselecekken, grup ikincileri ve Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren takımlar son 16 için mücadele edecek.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda grup etabının ilk haftasında, yarın 16 maç yapılacak.

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, üst tura kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak.

Turnuvanın finali, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadı'nda 22 Mayıs 2024'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Toulouse (Fransa)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

19.45 Rennes (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)

19.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Villarreal (İspanya)

19.45 Servette (İsviçre) - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Roma (İtalya)

19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hacken (İsveç)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Molde (Norveç)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Backa Topola (Sırbistan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Freiburg (Almanya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Brighton Hove Albion (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Rangers (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

22.00 Atalanta (İtalya) - Rakow (Polonya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.