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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 maç tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 karşılaşmayla başladı. İşte oynanan maçlar ve sonuçları...

AA16 Şubat 2024 Cuma 00:38 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 maç tamamlandı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı, dört karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, 19. dakikada Kerem Demirbay, 61. dakikada Ladislav Krejci (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekipte 47. dakikada Angelo Preciado ve 65. dakikada Jan Kuchta ağları sarstı.

Galatasaray'da 62. dakikada Victor Nelsson, Sparta Prag'da ise 80. dakikada Matej Rynes kırmızı kart gördü.

Öne çıkan diğer karşılaşmada Feyenoord ile Roma 1-1 berabere kaldı. Feyenoord'un golünü 45+1. dakikada Igor Paixao atarken, Roma'nın golü 67. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Sparta Prag (Çekya): 3-2

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-2

Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-3

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