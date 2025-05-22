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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk 11'i belli oldu. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Tottenham'da 3 futbolcu kendine yer buldu.

Haber Merkezi22 Mayıs 2025 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu
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Tottenham'ın şampiyonlukla tamamladığı 2024/2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun takımı açıklandı.

Kalede Tottenham'ın İtalyan file bekçisi Vicario yer aldı.

Savunma dörtlüsünün solunda sürprize imza atan Bodø/Glimt'in beki Bjørkan yer alırken, sağında Porro kendine yer buldu. Stoper tandemini Koch ve Romero oluşturdu.

Orta sahada bu sezon dinamizimiyle dikkat çeken Berg ve sezonun ikinci yarısında çıkış yapan Casemiro takım kaptanı Bruno Fernandes ile orta saha üçlüsünü oluşturdu.

İleri üçlüde önümüzdeki transfer sezonunda isimlerini çokça duyacağımız Cherki ve Nico Williams'a ek olarak kupayı kazanan Tottenham'ın santrforu Solanke yer aldı.

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