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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşlemeleri belirlendi.

AA26 Şubat 2021 Cuma 16:22 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 16:23
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İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen ve Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu Hakan Yakın'ın katıldığı törende, UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart'ta oynanacak.

Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şöyle:

Ajax (Hollanda)-Young Boys (İsviçre)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)-Arsenal (İngiltere)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Tottenham (İngiltere)

Manchester United (İngiltere)-Milan (İtalya)

Slavia Prag (Çekya)-Rangers (İskoçya)

Granada (İspanya)-Molde (Norveç)

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