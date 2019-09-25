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UEFA Avrupa Ligi’nde VAR dönemi başlıyor

UEFA, Video Yardımcı hakem uygulamasının bu sezon Avrupa Ligi’nde de uygulanmasına karar verdi.

  • Star Spor
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Grup aşamaları devam eden organizasyonda VAR uygulaması eleme turlarından itibaren uygulanacak. Öte yandan UEFA, kadın futbolseverler için önemli bir karara daha imza attı. UEFA’nın, kendisine üye 55 ülkeye ve futbol kulüplerine, kadınların statlara girmesine izin verilmeyen ülkelerde maç yapmamaları konusunda öneride bulunacağı açıklandı. İran’da maça kaçan girmekle yargılanan bir kadın taraftar kendisini yakmıştı.

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