UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final zamanı

AA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın ve 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak yarı final maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak.

Turnuvanın ilk yarı final maçında yarın İspanya'nın Sevilla ekibiyle İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise 17 Ağustos Pazartesi günü İtalya temsilcisi Inter ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk mücadele edecek. İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.