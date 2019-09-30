UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
- Beşiktaş'ın perşembe günü oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
- Trabzonspor'un perşembe günü Basel ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.
- Başakşehir'in perşembe günü sahasında M'gladbach ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
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