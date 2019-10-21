UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar

Geçtiğimiz aylarda İran'ın Tahran kentinde kadınların girmesi yasak olan bir stadyuma gizlice giren Sahar Khodayari tutuklanmış ve kaldırıldığı hastanede kendini yakarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine kadınların stadyumlara girmesi ve benzeri yasaklar, dünyanın dört bir yanında protesto edilmişti.

Tüm bu olayların üzerine UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz aylarda federasyonlara bir mektup gönderdi. Gönderdiği mektubun ana konusu ise İran'da yaşanan olaya atıfta bulunarak, kadınların stadyumlara giriş yasağıydı.

Başkan Ceferin yayınladığı mektupta, "Hiçbir maç, turnuva ya da organizasyon; kadınların stadyumlarda yer almasına izin verilmeyen ülkelerde yapılmayacaktır" denildi.

İspanya Futbol Federasyonu(RFEF), geçtiğimiz aylarda yılda 30 milyon euro kazanacağı bir anlaşmaya imza atmış ve 2020 yılı sonrasında oynanacak olan İspanya Süper Kupası maçlarının Orta Doğu ülkelerinde oynanmasına izin vermişti. Fakat İran'da yaşanan olaylar ve UEFA'nın açıklaması sonrası RFEF'in bu anlaşmasının devam edip etmeyeceği merak konusu.

(Sporx)