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Spor

UEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi Drogba oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Kura çekiminde düzenlenen törende UEFA Başkanlık Ödülü Fildişili Didier Drogba'ya verildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:29
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Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba, UEFA Şampiyonlar Ligi Kura çekiminde UEFA Başkanlık Ödülü'nü aldı. Fildişili oyuncu, bu ödülü alan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Aldığı ödülün ardından konuşan Didier Drogba, "Futbol birleştiricidir. Futbol insanları biraraya getirmek için kullanılabilir. Futbolcu olarak sorumluluklarımız var. Hedefimiz sadece iyi oynamak olmamalı, kazandıklarımızı halkımızla paylaşmak olmalı." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise Drogba için, "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı." dedi.

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