UEFA, Cengiz Ünder'i en iyi gençler arasına aldı

UEFA, resmi internet sitesinde 2018 yılının atılım yapanlarını açıkladı.

Avrupa futbolcunun genç yıldızlarından bir ilk 11 oluşturulurken, Roma’da yıldızını parlatan Cengiz Ünder’e de kadroda yer verildi.

İtalyan ekibine gittiğinden bu yana performansı yükselişte olan 21 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde Almanya ve İngiltere’nin dev ekipleriyle birlikte anılıyordu. UEFA’nın yaptığı seçim ile Cengiz Ünder ismi Avrupa’da bir kez daha konuşulur hale geldi.

‘Yaratıcılık ve öldürücü sol ayak’

UEFA belirlediği en iyi 11’de yer alan futbolcular hakkında kısa yorumlara da imza atarak neden bu isimleri kadrosuna dahil ettiğinin izahını geçti. Cengiz Ünder ile ilgili yapılan yorumda “Yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağı sayesinde Roma’nın geçen sezonki yarı final başarısında önemli rol oynadı. Grup aşamasında üç gol kaydetti” denildi.

UEFA.com’un muhabirleri ve editörleri tarafından belirlendiği belirtilen ilk 11 şöyle: