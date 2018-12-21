Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA, Cengiz Ünder'i en iyi gençler arasına aldı

2018’in en çok gelişim gösteren genç futbolcularından bir en iyi ilk 11 belirleyen UEFA, kadroya Romalı Cengiz Ünder’i de dahil etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA, resmi internet sitesinde 2018 yılının atılım yapanlarını açıkladı.

Avrupa futbolcunun genç yıldızlarından bir ilk 11 oluşturulurken, Roma’da yıldızını parlatan Cengiz Ünder’e de kadroda yer verildi.

İtalyan ekibine gittiğinden bu yana performansı yükselişte olan 21 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde Almanya ve İngiltere’nin dev ekipleriyle birlikte anılıyordu. UEFA’nın yaptığı seçim ile Cengiz Ünder ismi Avrupa’da bir kez daha konuşulur hale geldi.

‘Yaratıcılık ve öldürücü sol ayak’

UEFA belirlediği en iyi 11’de yer alan futbolcular hakkında kısa yorumlara da imza atarak neden bu isimleri kadrosuna dahil ettiğinin izahını geçti. Cengiz Ünder ile ilgili yapılan yorumda “Yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağı sayesinde Roma’nın geçen sezonki yarı final başarısında önemli rol oynadı. Grup aşamasında üç gol kaydetti” denildi.

UEFA.com’un muhabirleri ve editörleri tarafından belirlendiği belirtilen ilk 11 şöyle: 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA