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Spor

UEFA cezaları açıkladı! Okan Buruk'a 2 maç men

UEFA Disiplin Komitesi, Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi. İşte detaylar...

IHA12 Nisan 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
UEFA cezaları açıkladı! Okan Buruk'a 2 maç men
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UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Sparta Prag maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu rövanşında 22 Şubat'ta Prag'da oynanan Sparta Prag - Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili cezalarını resmi internet sitesinden duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 2, futbolculardan Kaan Ayhan sert müdahalesi nedeniyle 1, maç ve performans analisti Serhat Doğan da yaptığı hareket sebebiyle 3 maç men cezası aldı.

Açıklamada ayrıca ev sahibi taraftarının havai fişek yakmasından dolayı Sparta Prag'a 15 bin 750 para cezası verildiği ifade edildi.

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