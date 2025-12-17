UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübüne para cezası verdi.

UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.

Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.