İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7241
  • EURO
    50,2052
  • ALTIN
    5963.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA çifte standardını yine konuşturdu! Filistin'e yapılan ağır hakaretlere ödül gibi ceza
Spor

UEFA çifte standardını yine konuşturdu! Filistin'e yapılan ağır hakaretlere ödül gibi ceza

UEFA, Stuttgart ile Maccabi Tel Aviv arasında Almanya'da oynanan maçta İsrail ekibini taraftarlarının Filistin'e yönelik hakaret içeren sloganları nedeniyle yalnızca 20 bin avro para cezası verdi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
UEFA çifte standardını yine konuşturdu! Filistin'e yapılan ağır hakaretlere ödül gibi ceza
ABONE OL

UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübüne para cezası verdi.

UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.

Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.

  • uefa maçı
  • hakaret
  • para cezası

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.