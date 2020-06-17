17 Haziran 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:14

Avrupa futbolunda koronavirüs nedeniyle yarım kalan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararlar verildi. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi final noktalarını açıkladı. Ayrıca milli maçların takvimi de belirlendi.

SEKİZLİ FİNAL LİZBON'DA

Buna göre UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali'nin 12-23 Ağustos'ta, Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.



2021 FİNALİ İSTANBUL'DA

UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.

2022 FİNALİ ST. PETERSBURG'DA

Öte yandan, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklandı. Buna göre İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

AVRUPA LİGİ ALMANYA'DA

UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'nin çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanmasına karar verdi. Karşılaşmalar Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde oynanacak. Tüm maçlar, tek ayak üstünden gerçekleşecek. Final, Köln'de oynanacak.

3 YENİ OYUNCU KAYDI

Takımlara 3 yeni oyuncu kayıt hakkı verilecek. Ancak bu oyuncuların, Şubat ayında mevcut takımın kadrosunda yer alması gerekiyor. Kulüpler yeni transferleri kalan turlarda oynatamayacak. 5 oyuncu değişikliğine izin verilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ BUDAPEŞTE'DE

UEFA, Porto'da oynanması gereken 2020 Süper Kupa maçının 24 Eylül'de Budapeşte'de oynanacağını ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinde olduğu gibi mevcut ev sahipliklerinin birer yıl ileri atıldığını açıkladı.

SEYİRCİ KARARI 15 TEMMUZ'DA VERİLECEK

2020 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek

ÖN ELEMELER TEK MAÇ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tek maç üzerinden, play-off maçları ise çift maç üzerinden oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZON GRUP MAÇLARI

2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçları, 20 Ekim'de başlayacak.

EURO 2020, 11 HAZİRAN 2021'DE BAŞLAYACAK

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehir yeniden onaylandı. EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başlayacak ve 11 Temmuz'da sona erecek.