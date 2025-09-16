İSTANBUL 27°C / 17°C
  • UEFA duyurdu! Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor

UEFA duyurdu! Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kritik mücadelesini İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Haber Merkezi16 Eylül 2025 Salı 11:38 - Güncelleme:
UEFA duyurdu! Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki zorlu deplasmanında hakem belli oldu. Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Avrupa arenasında birçok önemli maçta görev alan Guida, kariyeri boyunca İtalya Serie A'da uzun yıllardır düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise yine İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı hakemler yapacak.

