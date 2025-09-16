Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki zorlu deplasmanında hakem belli oldu. Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Avrupa arenasında birçok önemli maçta görev alan Guida, kariyeri boyunca İtalya Serie A'da uzun yıllardır düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise yine İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı hakemler yapacak.